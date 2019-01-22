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LGS dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) dördüncü örnek soru kitapçığını yayımladı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 10:32 - Güncelleme: 22-01-2019 10:32

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin dördüncü örnek soru kitapçığının dördüncü örneği yayımlandı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek.

Bakanlık yetkilileri, örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin örnek soru kitapçıklarının ilki 24 Ekim'de, ikincisi 22 Kasım'da, üçüncüsü de 25 Aralık'ta yayımlanmıştı.

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