LGS boş kontenjan listesi MEB hangi liseler boş il il listesi

LGS boş kontenjan listesi, hangi liseler boş kaldı ve illere göre lise boş kontenjan listesi açıklandığı an bugün tüm detayları ile haberimizde olacak. Bu sene ilk ke uygulanan yeni sınav sistemi olan LGS'te isteyen 8. sınıf öğrencileri girdi ve 13 Temmuz'da tercihlerini yaptı. Bugün ise LGS tercih sonuçları ve boş kontenjan listesileri MEB tarafından açıklanacak.LGS sonuçları ve liselerin boş kontenjan listeleri bugün yani 30 Temmuz pazartesi günü saat 10.00-14.00 arasında e okul öğrenci girişi üzerinden erişime açılacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Bu yıl ilk kez uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanması ardından hem öğrencileri hem de en az onlar kadar heyecanlı olan velileri tercih işlemlerini de tamamladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 Temmuz'da tamamlanan tercih işlemlerine ait yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da duyurulacak.

2018 LGS TERCİH SONUÇLARI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK: Bakanlığın gerek resmi web sitesinde gerek e-Okul’un sorgu sayfasında LGS tercih sonuçları, 30 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Saat kaçta açıklanacak, sorusuna resmi açıklama yapmayan MEB, geçmiş sınav ve tercih işlemlerine dair sonuçları 10:00 ile 14:00 arasında açıklıyor. Peki nakil başvuruları ne zaman başlıyor?

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK: Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK: Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.

BAŞVURULARDA EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK: Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.