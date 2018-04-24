LGS başvuru kılavuzu 2018 Liseye Geçiş Sınavı başvuru tarihi

Bu sene ilk kez yapılacak olan LGS, yani liseye giriş sınavı 2 Haziran'da yapılacak. 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını 18 Nisan'da sona erdi. Şimdi gözler LGS sınav yeri ve LGS sınav giriş belgelerine çevrildi. ÖSYM tarafından LGS sınav yerlerinin mayıs ayı içinde açıklanması bekleniyor.

Peki, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları nasıl yapılacak? Sınav ne zaman düzenlenecek? TEOG'un kaldırılmasının ardından yeni sistemi merak eden öğrenciler ve veliler konunun ayrıntıları merak etmeye başladı. İşte detaylar.

LGS SINAVI VE BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN: 8. sınıf öğrencileri LGS başvuruları ne zaman yapılacak diye merak içinde. Liseye Geçiş Sınavı'na katılacak öğrenciler ikinci dönemde tam gaz hazırlıklara başladı. LGS sınavı için hazırlık içinde olan öğrenciler, internette sınav tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29 Aralık 2017 tarihinde yayımladığı sınav takvimi ile birlikte LGS'nin de tarihi belli oldu. Buna göre, LGS sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır.

* Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

* Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 60 dakika olacaktır.

Sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebileceklerdir. Öğrenciler başvuru döneminde 2018 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na http://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

MEB LGS KILAVUZUNU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

1. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

2. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

3. Yurt dışında e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri/Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır.

4. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler bu kılavuzda yer alan “EK 1–Yurt Dışında E-Okul Sistemi’ne Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır.

5. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul Sistemi’ne kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik /Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 27 Nisan 2018 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.