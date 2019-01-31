LG'nin ilk 5G destekli telefonunun fiyatı belli oldu

"LG V50 ThinQ 5G" ismiyle gelmesi beklenen model hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güney Kore merkezli teknoloji devi şirketin MWC etkinliğinde tanıtacağı telefonun, 1.165 dolar ile 1.354 dolar arasında fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.

Webtekno'nun haberine göre LG'nin 5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu hakkında pek bir bilgi bulunmasa da gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alacağı ve 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı biliniyor.

Mart ayında gelebilir

Ayrıca cihazın Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılmasının ardından Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.