LG ve Apple'dan ekran anlaşması!

Apple’ın, OLED ekran tedariği konusunda Samsung ile işbirliği yağtığı bir gerçek. Peki Apple sizce bu durumdan memnuniyet duyuyor mu? Tabii ki de hayır. Apple’ın OLED ekran üretimi için anlaştığı ikinci şirket ise bir başka Güney Koreli teknoloji şirketi olan LG olduğu ortaya çıktı gelen bilgilere göre. Kısacası artık Apple, Samsung'a bağlı yaşamayacak.

Daha da önemlisi Güney Kore merkezli web site Newspim’e göre Apple, LG ile yalnızca OLED ekran üretimi için değil, LCD ekran üretimi için de anlaşmış durumda.

Apple’ın bu yıl tanıtacağı üç iPhone modelinden birinin 6.1 inç LCD ekrana sahip olacağı ve bu model tüm tüketicilere hitap edecek bir fiyattan satışa çıkacağı iddia ediliyor. Henüz nu anlaşma resmi olarak duyurulmuş değil ancak ateş olmayan yerden de duman çıkmaz diyerekten gelecek olan duyuru bekliyoruz.

Apple ile LG arasındaki OLED ve LCD ekran anlaşması, toplamda 24 milyon tedariği kapsamakta. Bu durum Samsung tarafını nasıl etkileyecek bilmiyoruz ancak artık tek damar üzerinden işlev yürütemeyeceği kesin gibi.

Kaynak: Teknolojioku