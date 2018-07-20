LG G7 ThinQ Türkiye'de! LG G7 ThinQ özellikleri

LG'nin en yeni amiral telefonu nihayet Türkiye'de! Peki LG G7 ThinQ'in özellikleri neler? LG G7 ThinQ'in fiyatı ne kadar? İşte LG G7 ThinQ hakkında bilmeniz gereken her şey...

LG G7 ThinQ Türkiye'de! LG G7 ThinQ özellikleri

LG'nin en yeni amiral telefonu nihayet Türkiye'de! Peki LG G7 ThinQ'in özellikleri neler? LG G7 ThinQ'in fiyatı ne kadar? İşte LG G7 ThinQ hakkında bilmeniz gereken her şey...

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LG G7 ThinQ Türkiye'de! LG G7 ThinQ özellikleri

LG G6'nın temel tasarım anlayışının kendine yer bulduğu G7 ThinQ, cam ve metalin harmanlandığı hamburger dizilimli kasaya sahip. Arka yüzeyinde cam panel kullanılan telefonun çerçeveleri ise alüminyum ile güçlendirilmiş.

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LG G7 ThinQ Türkiye'de! LG G7 ThinQ özellikleri

G6 ve V30 modellerindeki eleştirileri dikkate alan LG, telefonun sağ çerçevesine güç butonu yerleştirmeyi de unutmamış. Sol kenar kısımda ise ses butonlarının hemen altına Google Assistant'a erişim sağlayan "Bixby tuşu" benzeri bir fiziksel buton eklenmiş.

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LG G7 ThinQ Türkiye'de! LG G7 ThinQ özellikleri

Çerçeveleri yuvarlatılmış kenarlar ve kavisli cam yüzeyiyle birlikte elde tutması kolaylaştırılan G7 ThinQ, 7.9 mm kalınlığında ve 162 gram ağırlığında. 6.1 inç boyutunda 19.5:9 en\boy oranına sahip LG G7 ThinQ, 3120x1440 (QHD+) çözünürlüğünde, 1000 nit'e varan ekran parlaklık düzeyine ulaşan "Super Bright" teknolojili RGBW LCD ekran paneliyle birlikte geliyor.

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