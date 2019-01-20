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LG 8'in sızdırılan görselleri hakkında yalanlama geldi

LG 8'in sızdırılan görselleri hakkında yalanlama geldi

LG'nin yeni telefon modeli G8'in sızdırılan bazı özellikleri eski modele benzetilince, yöneticilerden biri konuya açıklık getirdi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 09:35 - Güncelleme: 20-01-2019 09:35

LG'nin yeni telefon modeli G8'in 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya da sahip olacağı iddia edilmiş ve telefonun 3100 mAh boyutundaki bir bataryadan da güç alacağı söylenmişti. LG’nin önde gelen yöneticilerinden biri olan Ken Hong, LG G8 ile ortaya atılan iddiaları sert bir dille yalanladı.

Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte, sızdırılan görsellerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ken Hong, MWC 2019’da bizleri oldukça farklı bir LG modelinin beklediğini hakkında önemli bir ipucu da vermiş oldu.

LG’nin önümüzdeki ay düzenlenecek olan MWC 2019 kapsamında tanıtması beklenen yeni amiral gemi modeli LG G8 bu yalanlamayla birlikte iyice merak konusu olmaya başladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Ocak 2019 09:48 lg hiç alınmaz özellikle türkiyede hiç alınmaz 2 lg4 ve 1 lg5 telefonum hurda oldu kronik sorunların arkasında durmuyorlar.

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