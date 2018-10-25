Lezzetli yemek yapabilmek için bu detaylara dikkat

Lezzetli yemek yapabilmek için mutfakta bu 10 hatayı yapmayın!

'Ben yemeğin ustasıyım' diyenler dikkat! Bu hataları asla yapmayın! Eğer bir yemeği tarife göre yapacaksanız, işe başlamadan önce tarifi baştan sonra önce okuyun. Çünkü yemeği yaparken, bazı malzemelerin veya aletlerin olmadığını görebilirsiniz. Özellikle eksik malzemenin olması, yapacağınız yemeğin lezzetini olumsuz olarak etkileyebilir. Twitter

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Küçük kesme tahtaları şirin ve sevimlidir. Ancak küçük kesme tahtası yemek yaparken çok uygun değildir. Kesme tahtanız yemek yaparken her zaman büyük olmadır. Böylece dilimlemek zorunda olduğunun malzemeleri rahatlıkla hazırlamanıza imkan sağlar.



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Yemeğin malzemelerini hazırlarken farklı bıçaklara ihtiyaç duyabilirsiniz. Sarımsak gibi küçük malzemeleri dilimlerken, tavuk gibi büyük bir eti keserken veya sebze keserken kullanacağınız bıçaklar farklı olmalıdır. Bunun için her iş için çok amaçlı bıçakları tercih edin.



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