Leziz mi leziz gül böreği tarifi

Bugün siz değerli okurlarımız için lezzetli bir gül böreği tarifi hazırladık. elmaelma.com'un gül böreği tarifini hem şekli hem de tadıyla sizi büyüleyecek. Gül böreği tarifi ve malzemelerini haberimizden okuyabilirsiniz.

Gül böreği için gerekli malzemeler listesi şöyle: 3 adet yufka, İç harcı için ise, 4 adet orta boy haşlanmış patates, 3-4 dal dereotu, 5-6 dal maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Sosu için: 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı çörek otu

YAPILIŞI: İlk olarak yufkaya süreceğiniz sosu hazırlayın. Bir kaseye süt (sütün 3/4'ünü ilave edin) yağ ve yumurtayı alıp çırpın. Biraz tuz ve karabiber ekleyin. Başka bir kaba maydanozları ve dereotlarını kıyarak koyun. Haşlanmış patatesleri biraz süt ile güzelce ezin ve ekleyin. Tuz ve karabiberini de ilave edin. Hepsini karıştırın. Yufkayı tüm açın ve sosu sürün ardından D şeklinde kapatın ve ortadan ikiye kesin. Ayrı iki parça elde edeceksiniz bu parçalara sostan sürün. Enine geniş kısma yatay olarak patatesli harçtan koyun ve sigara böreği sarar gibi sarın. Elde ettiğiniz uzun parçayı içe doğru sarın ve gül şekli verin. Bütün yufkalara aynı işlemleri uyguladıktan sonra üzerlerine kalmışsa sosunuzdan dökün. Yumurta sarını sürün ve çörekotu serperek 200 derecelik fırında 25 dakika kadar altı- üstü kızarıncaya kadar pişirin.

Kaynak: elmaelma.com