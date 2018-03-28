Lezbiyen olduğunu açıklamıştı Zeyna'nın son hali şoke edecek

90'lara damga vuran Zeyna karakterini canlandıran Lucy Lawless'ın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Lezbiyen olduğunu açıklayan Lucy Lawless, dünya çapında olmasa da hala oyunculuk yapıyor. İşte Zeyna'nın son hali.

Lezbiyen olduğunu açıklamıştı Zeyna'nın son hali şoke edecek

Atlardı, koşardı, zıplardı, düşmanlarını yenerdi, kimseye pabuç bırakmazdı... 90'ların kadın kahramnı Zeyna'dan bahsediyoruz tabi ki. Bir döneme damaga vuran Zeyna, 90'larda televizyon ekranlarında gösterime girdiğinde hepimizi adeta şok etmişti. Ancak dizi bitti, Zeyna'da ülkemizden çekildi. Peki şimdilerde Zeyna karakterini canlandıran Lucy Lawless neler yapıyor dersiniz? Hadi gelin Zeyna'nın son haline bakalım...

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Lezbiyen olduğunu açıklamıştı Zeyna'nın son hali şoke edecek

LUCY LAWLESS KİMDİR; Lucy Lawless, 29 Mart 1968 tarihinde Auckland, Yeni Zelanda‘da doğmuştur. Asıl adı Lucille Frances Ryan’dır. 1 kız ve 5 erkek kardeşi vardır. Annesi Julie Ryan bir öğretmen, babası Frank Ryan bankacı ve Mount Albert belediye başkanlığı yapmıştır. Lise yıllarında blumia hastalığına yakalandı. Auckland Üniversitesi‘ne gitti. Üniversite zamanı 1 yılını Almanca, Fransızca ve İtalyanca öğrenerek, 3 yılını da opera eğitimi alarak geçirdi. Sonraları operanın ona uymadığına karar vermesiyle bu sefer viyolin ve caz eğitimine yöneldi.

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Lezbiyen olduğunu açıklamıştı Zeyna'nın son hali şoke edecek

1995 yılında 3 bölüm için “Herkül” dizisinde Xena /Zeyna karakterini canlandırınca çok beğenildi. Bunun üzerine Xena /Zeyna diye yeni bir dizi yazılarak başrolde oynadı. 1995-2001 yılları arasında 134 bölüm, 6 sezon süren Xena: Warrior Princess, ailesini kaybettikten sonra yurtsuz bir şekilde çıktığı yolculukta yakın arkadaşı Gabrielle ile birlikte seyahet eden, karşısına çıkan haksızlıklarla ve sorunlarla mücadele eden gerçek bir prenses Xena karakteri üzerine kurulu.

Lucy Lawless, Amerika‘ya taşındıktan sonra ilk olarak Broadway tiyatrosu’nda Eylül 1997’de Grease müzikalinde kötü kız Betty Rizzo olarak sahne aldı. Lucy Lawless, Vagina Monolokları gibi Simpsons, The X-Files, Just Shoot Me!, Veronica Mars, Burn Notice, Less Than Perfect, Curb Your Enthusiasm,ve bro’Town dizilerinde konuk sanatçı olarak rol aldı. Kısa süren televizyon dizisi Tarzan’da ve EuroTrip, Spider-Man, ile Boogeyman filmlerinde kısa rollerde gözüktü.

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Lezbiyen olduğunu açıklamıştı Zeyna'nın son hali şoke edecek

Müzik ile de ilgisi olan Lucy Lawless, 2006 yılında katıldığı Celebrity Duets adlı yarışmada 2. olmasıyla birlikte müziğe de profesyonel olarak yöneldi. İki albüm çıkarmanın yanında 2007-2009 yılları arasında birçok konser de verdi. Ayrıca birçok çizgi filmde seslendirme yaptı.

2010 yılında kocasının da yapımcılığını üstlendiği Spartacus: Blood and Sand dizisinde eşiyle birlikte bir gladyatör okulunu yöneten, taşıdığı amaçlara ulaşmak için birçok şeyi yapabilecek türden bir kadını canlandırdı.

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