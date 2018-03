Lezbiyen olduğunu açıklamıştı Zeyna'nın son hali şoke edecek

1995 yılında 3 bölüm için “Herkül” dizisinde Xena /Zeyna karakterini canlandırınca çok beğenildi. Bunun üzerine Xena /Zeyna diye yeni bir dizi yazılarak başrolde oynadı. 1995-2001 yılları arasında 134 bölüm, 6 sezon süren Xena: Warrior Princess, ailesini kaybettikten sonra yurtsuz bir şekilde çıktığı yolculukta yakın arkadaşı Gabrielle ile birlikte seyahet eden, karşısına çıkan haksızlıklarla ve sorunlarla mücadele eden gerçek bir prenses Xena karakteri üzerine kurulu.



Lucy Lawless, Amerika‘ya taşındıktan sonra ilk olarak Broadway tiyatrosu’nda Eylül 1997’de Grease müzikalinde kötü kız Betty Rizzo olarak sahne aldı. Lucy Lawless, Vagina Monolokları gibi Simpsons, The X-Files, Just Shoot Me!, Veronica Mars, Burn Notice, Less Than Perfect, Curb Your Enthusiasm,ve bro’Town dizilerinde konuk sanatçı olarak rol aldı. Kısa süren televizyon dizisi Tarzan’da ve EuroTrip, Spider-Man, ile Boogeyman filmlerinde kısa rollerde gözüktü.