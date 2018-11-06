Lezbiyen ne demek eşcinsel erkek ve kadınların cinsel tercihi nedir

Kadın ve erkeklerin cinsel tercihleri için lezbiyen , gay , biseksüel, homoseksüel ve heteroseksüel gibi isimler kullanılmaktadır. Karşı cinse duyulan normal cinsel eğilime (kadın-erkek ilişkisine) Heteroseksüel denilmektedir. Aynı cinsten olanlara eşsincel denilirken biseksüel ise her iki cinse de ilgi duyar.

Lezbiyen nedir: Cinsel açıdan karşı cins yerine lezbiyenler kendi cinsleri ile ilgilenirken. Kadın kadına ilişkiye verilen isim de lezbiyenliktir.

Gay nedir : Erkek erkeğe cinsel ilişkiyi tercih edenlere gay denilir.

Eşsincel (Homoseksüel) ne demektir : Homoseksüel aynı cinsten olan kişilerle cinsel ilişki kuranlara denilir. Homoseksüel olan kadınsa kadınlarla, erkekse erkeklerle ilişkiye ilgilidir. Eşcinsel kadınlar için lezbiyen, eşcinsel erkekler için gay kavramları da kullanılır.

Bisekseül ne demek : Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel olarak ilgi duyma, ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelidir. Biseksüel bir kimse hem erkek hem de kadınla birlikte olabilir. Pekçok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girer, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Benzer şekilde, bazı diğer insanlar da yanlızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal "test" yoktur.

Heteroseksüel ne demek : Heteroseksüellik romantik açıdan karşı cinse ilgi duyma durumu olarak bilinmektedir. Duygusal ve cinsel açıdan kadınlara (erkeklere) ilgi duyan erkeklere (kadınlara) heteroseksüel denilmektedir. Heteroseksüel kelimesi, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "cinsiyet" anlamına gelen Latince sex sözcüklerinden gelmektedir. Heteroseksüellik normal sayılan cinsel ilişkiyi tanımlar. Heteroseksüel ilişki ve evlilik tüm dünyada resmi olarak geçerlidir. Heteroseksüeller doğal üreme yöntemleriyle ürerler.

Ahmet Kural ima etti Bircan Bali patlattı Sıla'nın birlikte olduğu kadın bomba