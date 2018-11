Lezbiyen ile biseksüel arasında fark ne cinsel tercihleri

Biseksüel ile lezbiyen arasındaki fark ne, Biseksüel ne demek, biseksüel olanlar nasıl ilişki yaşar ve Sıla biseksüel mi soruları merak konusu oldu. Magazin basınına bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla kavgasında bugün Ahmet Kural ifade verecek. O gece yaşanan bir iddiaya göre Ahmet Kural, Sıla'nın telefonuna bir kadından gelen mesajları gördü ve çıldırdı. Peki Sıla'ya hangi kadından mesaj geldi, mesajda neler yazıyor?

BİSEKSÜEL NE DEMEK: Biseksüelliğin tanımı üzerine yazılanlar, söylenenler bir kavram kargaşasının yaygınlığını gösteriyor. Duygusal ve cinsel olarak sadece kendi cinsiyetindeki kişilere ilgi duyan kişiler eşcinsel olarak tanımlanır. Karşı cinsiyete ilgi duyan kişiler ise heteroseksüel olarak tanımlanır ve çoğunluktadırlar. Bu iki kategoriye dahil olmayan, hayatlarının belirli dönemlerinde her iki cinsiyetten kişilere karşı cinsel olarak ilgi duyan veya duygusal ilişki içine girme potansiyeli yaşayan kişileri ise biseksüel olarak tanımlanır.

Lezbiyenlik Nedir: Kadın cinsiyetinde dünyaya gelip küçüklüğünde yaşadığı cinsel deneyimler ve dürtülerle veyahut vücut hormonal dengesi gereğince veyahut da kendi isteği ile sonradan olup ya da başka bir ihtimalle çok sevdiği hemcinsindeki bir bayana aşık olmak cinsel dürtü beslemek onu istemek durumuna lezbiyenlik denir. Kısacası bir kadının kendi cinsinde olan bir kadına aşk duyması veya sadece cinsellik isteğiyle ona yaklaşmasına Lezbiyen ya da Lezbiyenlik durumu denir.

KADINA MI ERKEĞE Mİ İLGİ DUYARLAR: Biseksüel olan kişiler her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir, bu ilginin derecesi zaman ve koşullara göre değişebilir. Bir dönem tamamen eşcinsel olarak yaşayıp daha sonra her iki cinsiyetle birden ilişki kurabilir. Diğer taraftan kişi her iki cinsiyetten olan kişilerle de cinsel ilişkiye girebilir ama kendini biseksüel olarak tanımlamayabilir.

Biseksüellik, heteroseksüellik ve eşcinsellikle ilgili geliştirilmiş bazı envanter ve ölçekler çalışılmıştır. Kinsey ölçeği ve Klein cinsel yönelim ölçeği cinsel çekim ve cinsel yönelimle ilgili ölçümler sağlamaktadır. Bu çalışmalara göre cinsel yönelimde 7 farklı faktör rol oynamaktadır. Bu faktörler cinsel çekim, cinsel davranış, cinsel fantaziler, duygusal seçimler, sosyal seçimler, yaşam tarzları ve kendini tanımlamadır.

KİŞİ BİSEKSÜEL OLDUĞUNU NASIL DÜŞÜNÜR: Cinsel kimliğin oluşması ve sağlamlaşması devam eden bir süreçtir. Bazı kişilere göre biseksüellik geçilen bir evredir. Aslında heteroseksüel olarak toplumsallaştığımız için kişi kendi eşcinselliğini kabullenmeden önce, her iki cinsiyete karşı da duygusal ve cinsel çekim hissettiğini ya da etkilendiğini düşünebilir. Bu aşama eşcinsel olduklarının farkına varmalarından önceki bir aşamadır. Oldukça uzun bir gay erkek veya lezbiyen kimlik sürecinin ardından kendilerini biseksüel olarak tanımlayan kişiler de mevcuttur. Biseksüellik, eşcinsellik ve heteroseksüellik gibi cinsel keşif sürecinde geçici bir basamak olabilir ya da uzun dönemli kalıcı bir kimlik de olabilir.

Biseksüelliğin özellikleri ve nedenleri

*Biseksüellik eşcinsellikten daha yaygındır.

*Biseksüellik kadınlarda daha yaygındır. Ya da kadınlar daha kolay biseksüel olduklarını kabul etmektedir.

*Biseksüellerin çoğu toplumda reddedilme endişesiyle kimliğini gizlemeyi tercih etmektedir.

*Eşcinsellik sonrası biseksüel olan ya da biseksüellik sonrası eşcinsel şekilde hayatını devam ettiren çok sayıda kişi vardır. Biseksüellik bazen bir basamak olabilir.

*Biseksüel olmak, kadına ve erkeğe aynı oranda ilgi duyulacağı anlamına gelmez. Kadına da erkeğe de ilgi duyma potansiyeliniz olduğunu, ama ilgi duyduğunuz iki cinsiyetten birinin daha üstün arzu uyandırabileceğini gösterebilir.

