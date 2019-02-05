Leyla'nın ölümünde korkunç iddia doktorlar amcasına söylemiş

Burun ameliyatı sonrası komaya girdikten sonra hayatını kaybeden Leyla Sönmez’in amcası "Doktorlardan son kullanma tarihi geçmiş ilaç kullanılmış olabileceklerini öğrendik" diyerek çarpıcı bir iddiada bulundu.

Adana’da 29 Ocak’ta nefes almakta zorlandığı için özel hastanede bıçak altına yatan Leyla Sönmez (24), ameliyat sonrası kan kusup şiddetli karın ağrısı çekti. İddiaya göre “Kızınız naz yapıyor” diyen doktor Prof. Dr. M.S.A., Leyla'yı 3 gün sonra taburcu etti. Devlet hastanesine kaldırılan ve organları iflas eden genç kız, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Twitter

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI: Adana Valiliği'nce özel hastanede burun eti ameliyatı olduktan 3 gün sonra fenalaşan Leyla Sönmez'in, götürüldüğü Balcalı Hastanesi'nde yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, genç kadının ameliyat olduğu hastaneden sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ilk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Dahiliye Bölümü'nün yoğun bakım servisine sevk edildiği kaydedildi. Balcalı Hastanesi'ne gönderilen Sönmez'in ilk bulgularının idrar azlığı, akut böbrek yetmezliği, bilinç bulanıklığı ve ateş olduğu, hastanın septik şok ön tanısı ile dahiliye yoğun bakımına yatırıldığı, hastaneye getirildiğinde kalp durması olduğu ve soluk borusuna tüp takıldığı belirtildi. Sönmez'in 3 Ocak günü saat 23.45'te kalp durması sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Valilik tarafından elde edilen bulgular kapsamında, Leyla Sönmez'in ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı açıklandı. Twitter

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TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇ İDDİASI: Akşam'da yer alan habere göre; Amca Cezayir Sönmez ise “Ameliyat sonrasında görüştüğümüz doktorlar bize; ‘Leyla'ya son kullanma tarihi geçmiş ilacın kullanılması sonucu ya da ameliyat esnasında kaptığı enfeksiyon yüzden iç organları iflas edip komaya girmiş olabilir’ dedi. Otopsi raporu, tüm gerçekleri ortaya koyacak.” şeklinde konuştu. Twitter

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