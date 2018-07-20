Leyla'nın katili Mehmet Aydemir çıktı! PKK iddiası neyin nesi

Leyla Aydemir cinayeti Türkiye'yi derinden sarsan olaylardan biriydi. Cinayetle ilgili dün yaşanan son dakika gelişmeleri şaşırtıcı oldu. Kaçırıldıktan sonra aç bırakılarak öldürülen Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili Mehmet Aydemir tutuklandı.

Katil zanlısı olarak tutuklanan Mehmet Aydemir, küçük Leyla'nın akrabası. Leyla kaybolduğunda da ismi 'katil zanlısı' olarak gündeme gelen Mehmet Aydemir 'katili bulalım birlikte asalım' diyerek iddiaları reddetmişti.

PKK iddiası nedir? : Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in amcaoğlu olan Mehmet Aydemir dün tutuklanınca akrabalarından kafa karıştıran bir iddia geldi. Aile üyeleri Mehmet Aydemir'in Leyla cinayetinden değil evinde bulunan PKK döküman ve belgeleri sebebiyle gözaltına alındığı iddiasında.

Mehmet Aydemir'in sosyal medya paylaşımlarından bazılarının da suçlamalara dayanak yapıldığı söyleniyor.

Leyla cinayetini itiraf etti mi savcılık ne diyor? : Katil zanlısı olarak 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan Mehmet Aydemir'in suçunu itiraf edip etmediği bilinmiyor. Ağrı Savcılığı Mehmet Aydemir'in katil zanlısı olarak tutuklandığını belirtip yaptığı son açıklamada şu bilgileri verdi:



-'2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran 2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02 Temmuz 2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli, 14 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştır."

Leyla Aydemir'in babası kuşkulu : Bu noktada Leyla Aydemir'in babasının ne diyeceği merak ediliyordu. İHA muhabirine konuşan baba Nihat Aydemir, kızının katili olarak amcaoğlunun tutuklanmasıyla ilgili şüpheli konuştu ve şunları söyledi:

-"Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur".

Baba Nihat Aydemir, Leyla kaybolduğunda gözler Mehmet Aydemir'e dönünce onu savunmuştu. Nihat Aydemir, "Mehmet ile ilgisi yok" demişti. Mehmet Aydemir'de o günlerde yaptığı açıklamada iddiaları reddetmişti: