Leyla'dan sonra Demet Akalın çılgına döndü 'Hepinizi sileceğim!'

Türkiye Leyla Aydemir'e ağlıyor... Ağrı'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki minik Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın ölüm haberinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü isimler bu tepkiye ortak olduklar. En apır tepki Demet Akalın'dan geldi

Türkiye Leyla Aydemir'e ağlıyor... Ağrı'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki minik Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Minik Leyla'nın otopsisinin ardından, toprağa verildi. Leyla Aydemir'in ölümü hakkında henüz detaylar paylaşılmadı. Öte yandan önce Eylül'ün ardından Leyla'nın ölümünün ardından, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu tepkilere ortak olan ünlü isimler, acılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Twitter

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"HEPİNİZİ SİLECEĞİM"; En ağır tepki ise ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Leyla'nın ölüm haberinin ardından, sıklıkla paylaşım yapan Demet Akalın, aynı saatlerde farklı paylaşım yapanlara ateş püskürdü. Demet Akalın daha sonra bu isimleri tek tek takibi bırakacağını açıkladı. Twitter

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"HEPİNİZİ SİLECEĞİM"; En ağır tepki ise ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Leyla'nın ölüm haberinin ardından, sıklıkla paylaşım yapan Demet Akalın, aynı saatlerde farklı paylaşım yapanlara ateş püskürdü. Demet Akalın daha sonra bu isimleri tek tek takibi bırakacağını açıkladı. Twitter

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