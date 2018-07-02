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Leyla tecavüz kurbanı mı cesedinin bulunduğu yer ilginç

Leyla tecavüz kurbanı mı cesedinin bulunduğu yer ilginç

AĞRI 18 gündür kayıp olan Leyla Aydemir'in kötü haberi ile sarsıldı. Leyla Aydemir'in ölüm sebebini otopsi netleştirecek. Küçük kızın sırtında darp izleri vardı. Leyla Aydemir'in cesedinin defalarca aranan bir yerde bulunması ise şaşırtıcı oldu.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 22:30 - Güncelleme: 02-07-2018 22:30

Leyla Aydemir'in cesedinin saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunduğu öğrenilmişti. Leyla'nın cesedinin bulunduğu yer ilginç. Zira söz konusu dere yatağını arama ekipleri defalarca gözden geçirmişti. 18 günlük aramada bir çok kez ekiplerin taradığı dere yatağında bugün cesedin bulunması kuşku yarattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4 yaşındaki küçük Leyla'nın cesedinin bulunduğu yere dikkat çekerek 'Leyla bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yerde bulundu. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim var' dedi.

Cesedin bulunduğu dere yatağının 50-60 santimlik bir derinlikte olduğu suyun sığlığı sebebiyle cesedin suyla beraber aşağıya doğru gitmesinin pek olası olmadığı belirlendi. Bu da Leyla'nın cesedinin sonradan getirilip dere yatağına bırakıldığı kanısını güçlendirdi.

Leyla tecavüz kurbanı mı? : Dere yatağında bir köylünün ihbarı sonucu bulunan Leyla Aydemir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. İlk belirlemelere göre Leyla'da tecavüz bulgusuna rastlanmadı. İçişleri Bakanı Süleyman 'Sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var.. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok, Allah muhafaza. Bir darp var mı yok mu? Çok ufak bir işaret var. Darp mıdır, değil midir, başka bir yere çarpma mıdır? O da otopsi sonucu belli olacak' dedi.

Sırtında yaralar var
Leyla'nın cesedini gören dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım" dedi.

Küçük Leyla nasıl kaybolmuştu? : Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 3’ü erkek, 7 çocuğundan 6’ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı’nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyünde kayboldu. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla’ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak 18 gün boyunca küçük kıza ulaşılamadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Havva karaman 03 Temmuz 2018 00:45 Rabbim bu vahşeti yapanı kahretsin böyle insanlık olamaz en ağır cezayı alsın yapan inşallah 🙏çok üzgünüm bir çiçeği doldurdular😥

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