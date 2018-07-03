Leyla tecavüz kurbanı mı Ağrı Valisi ilk otopsi sonucunu açıkladı

AĞRI'da 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ilk otopsi sonucu açıklandı. Küçük kızın sırtında darp izleri olduğu söylenmişti. Ağrı valisi son dakika açıklamada küçük kızın kaçırılmış olabileceğini duyurdu.

Leyla tecavüz kurbanı mı Ağrı Valisi ilk otopsi sonucunu açıkladı

AĞRI'da 18 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmeler var. Küçük Leyla'yı ailesi bekletmeden bu sabah erken saatte toprağa verirken geride yanıtlanması beklenen bir çok soru kaldı. Leyla'nın cesedinin bulunduğu yer de bunlardan biri. Küçük kızın sırtındaki yara izleri akıllara kötü ihtimalleri getirirken tecavüz kurbanı olup olmadığına dair son dakika açıklama az önce Ağrı valisinden geldi.

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Leyla tecavüz kurbanı mı Ağrı Valisi ilk otopsi sonucunu açıkladı

SON DAKİKA AÇIKLAMA : Leyla Aydemir'in otopsisinin ilk sonuçları açıklandı. Ağrı Valisi Süleyman Elban, küçük Leyla'da darp ve tecavüz bulgusuna rastlanmadığını söyledi. Leyla'nın ölüm sebebiyle ilgili kahreden bilgiyi de paylaştı.

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Leyla tecavüz kurbanı mı Ağrı Valisi ilk otopsi sonucunu açıkladı

LEYLA AÇLIKTAN ÖLMÜŞ : Vali Elban şunları anlattı: "Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış... Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması..."

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Leyla tecavüz kurbanı mı Ağrı Valisi ilk otopsi sonucunu açıkladı

Leyla Aydemir'in cesedi dün akşam saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Leyla'nın cesedinin bulunduğu yer ilginç. Zira söz konusu dere yatağını arama ekipleri defalarca gözden geçirmişti. 18 günlük aramada bir çok kez ekiplerin taradığı dere yatağında bugün cesedin bulunması kuşku yarattı.

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