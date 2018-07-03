Leyla tecavüz kurbanı mı Ağrı Valisi ilk otopsi sonucunu açıkladı

AĞRI'da 18 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmeler var. Küçük Leyla'yı ailesi bekletmeden bu sabah erken saatte toprağa verirken geride yanıtlanması beklenen bir çok soru kaldı. Leyla'nın cesedinin bulunduğu yer de bunlardan biri. Küçük kızın sırtındaki yara izleri akıllara kötü ihtimalleri getirirken tecavüz kurbanı olup olmadığına dair son dakika açıklama az önce Ağrı valisinden geldi.