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Leyla cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alınan kişi 'medyum' çıktı!

Leyla cinayetinde flaş gelişme: Gözaltına alınan kişi 'medyum' çıktı!

AĞRI’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sora ölü bulunan minik Leyla, Türkiye’yi yasa boğdu. Komşu illerden yüzlerce vatandaş acılı aileye taziyede bulunurken, aileye tüm Türkiye’den başsağlığı telefonları geliyor. Soruşturmada ise şok bir ayrıntı ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişinin, Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve 'medyum' olduğunu iddia eden kadın olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 18:36 - Güncelleme: 03-07-2018 18:36

Ramazan Bayramı’nın ilk günü il merkezine bağlı Bezirhane köyünde dedesinin evinin önünde bir anda ortadan kaybolan minik Leyla’nın cansız bedeni dün akşam saatlerinde köye 3 kilometre uzakta dere kenarında bulundu. Minik Leyla'nın cenazesi, ilk teşhisi Ağrı Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından köye getirildi. Saat 07.00’de köy mezarlığına getirilen Leyla’nın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Leyla’nın ailesi köyde taziyeleri kabul ederken çevre illerden ve ilçelerden yüzlerce kişi acılı aileye başsağlığında bulundu. Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir, Leyla’nın yaşamasına dair her zaman umutları olduğunu ve bu acı olay karşısında yıkıldıklarını söyledi. Mezarlıkta minik Leyla’nın mezarını ziyaret eden acılı babanın dayısı ise bu durumun insanlık ayıbı olduğunu belirtti. Leyla’nın ölü olarak bulunmasının insanlık için utanç olduğunu kaydeden gözü yaşlı dayı, "Bizler bu elim olay karşısında çok üzüldük. Ağrı ve Türkiye üzüldü. Bu bir vahşettir. Masum bir çocuğun böyle acımasızca öldürülmesine inanamıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.

'MEDYUM' KADIN GÖZALTINDA

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.

Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Osmaniye’den Bezirhane köyüne gelen ve ’medyum’, ’cinci hoca’ olduğunu iddia eden kadın, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Polis ve jandarma ekipleri, olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.

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AĞRI VALİLİĞİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, dedesini ziyaret etmek için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili basında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili bazı basın yayın organlarında bazı asılsız haberlerin yer aldığı bildirildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." 

Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacağı belirtilen açıklamada, "Soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

"HER YERDEN TANIMADIĞIM YÜZLERCE TELEFON ALDIM"

Polatlı’da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara’nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuştu.

Minik Eylül’ü defnettikten sonra Türkiye’nin her yerinden insanların telefonla kendisini aradığını söyleyen Yağlıkara, "Sayın Başbakanımız aradı, başsağlığı diledi. Ayrıca Bursa Valimiz aradı. Her yerden tanımadığım yüzlerce telefon aldım. Çok sayıda CHP'li milletvekili ve kadın kollarından aradılar. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da taziye ziyaretine gelecek" dedi.

Leyla’nın cansız bedeni burada bulunduLeyla’nın cansız bedeni burada bulunduLeyla’nın cansız bedeni burada bulunduLeyla’nın cansız bedeni burada bulunduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hasan 03 Temmuz 2018 19:54 orta çağda Fransa da papazların etkili olduğu dönemlerde suç işleyenleri kazığa otururlarmış infazını bu şekilde yerine getirilmiş. Bu sapıkları 15 saniyede idam yerine kazığa oturtalım aç susuz bırakalım kaç saat veya kaç günde geberirse gebersin

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