Leyla Bilginel sperm bankasıyla tanınmıştı! Son durumu ne

Sperm bankasından hamile kalıp, çocuk sahibi olmasıyla gündeme boşbam gibi düşen Leyla Bilginel'i yaşadığı Tayland'da, sivrisinek ısırmış ve ölümcül hastalığa yakalanmıştı. Daha sonra Türkiye'ye getirilen Leyla Bilginel'in son durumu ne? İşte detaylar.

Leyla Bilginel sperm bankasıyla tanınmıştı! Son durumu ne

Herkes onu sperm bankasından hamile kalıp, çocuk sahibi olmasıyla tanıdı. Leyla Bilginel, söylentilere aldırış etmeden çocuk sahibi oldu ve daha sonra Tayland'a yerleşti. Burada herkesin özeneceği türden bir hayat süren Leyla Bilginel'in üzerine kara bulutlar çökü. Bir sivrisinek ısırığı ile Dang Humması'na yakalandı.

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Leyla Bilginel sperm bankasıyla tanınmıştı! Son durumu ne

Çektiği video ile sosyal medyanın gündemine oturan Leyla Bilginel haberi, "Dua edin ne olur bana bir an önce iyileşeyim..! Çok hastayım. Çok konuşamıyorum. Sadece buralara gelenler dikkat etsin lütfen. Sivrisinekten bulaşan bir hastalık, ölümcül... " notuyla duyurdu.

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Leyla Bilginel sperm bankasıyla tanınmıştı! Son durumu ne

Daha sonra Sağlık Bakanlığı devreye girmiş ve Leyla Bilginel, Tayland'dan Türkiye'ye tedavi için getirilmişti. Uzunsüredir tedavisi devam eden Leyla Bilginel, sosyal medyadan ayrıntıları paylaşıyor. Leyla Bilginel'in on durumu ne?

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Leyla Bilginel sperm bankasıyla tanınmıştı! Son durumu ne

Son olarak bu fotoğrafı paylaşan Leyla Bilginel altına şu notu düştü 'Kimse güzelim deyip güvenmesin güzelliğine. Kimse zenginim deyip girmeyin sultan havasına. Ne oldum değil ne olacağım demeli! Bir anda bir tufan kopar yok eder tüm var olanı! Hayatım boyu buna böyle baktım böyle inandım. Geçen sene yazdığım 'Sende ki ben' kitabımı okuyanlar bilir. Neler gördüm neler yaşadım ve kaç kez ölümün kokusunu soluduğum an ezrailin kollarından alındım. Daha ikinci kitap var devamında neler ne gerçekler yazılacak. Yine ne ağır yüzleşmeler ve yine derin dipler var. Ama her dibe vuruşum daha bir aydınlığa ulaştırdı beni. Nefes aldığım sürece umudumu yitirmedim yitirmeyeceğimde.

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