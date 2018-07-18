Leyla Bilginel sperm bankasıyla tanınmıştı! Son durumu ne

Herkes onu sperm bankasından hamile kalıp, çocuk sahibi olmasıyla tanıdı. Leyla Bilginel, söylentilere aldırış etmeden çocuk sahibi oldu ve daha sonra Tayland'a yerleşti. Burada herkesin özeneceği türden bir hayat süren Leyla Bilginel'in üzerine kara bulutlar çökü. Bir sivrisinek ısırığı ile Dang Humması'na yakalandı.

Son olarak bu fotoğrafı paylaşan Leyla Bilginel altına şu notu düştü 'Kimse güzelim deyip güvenmesin güzelliğine. Kimse zenginim deyip girmeyin sultan havasına. Ne oldum değil ne olacağım demeli! Bir anda bir tufan kopar yok eder tüm var olanı! Hayatım boyu buna böyle baktım böyle inandım. Geçen sene yazdığım 'Sende ki ben' kitabımı okuyanlar bilir. Neler gördüm neler yaşadım ve kaç kez ölümün kokusunu soluduğum an ezrailin kollarından alındım. Daha ikinci kitap var devamında neler ne gerçekler yazılacak. Yine ne ağır yüzleşmeler ve yine derin dipler var. Ama her dibe vuruşum daha bir aydınlığa ulaştırdı beni. Nefes aldığım sürece umudumu yitirmedim yitirmeyeceğimde.