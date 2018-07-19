Leyla Aydemir'in katili bakın kim çıktı? Ağrı savcılığı duyurdu

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmadan gelen son dakika haberler Leyla Aydemir cinayetinin aydınlatıldığına yönelik oldu. Kaybolduktan 18 gün sonra cesede dereye atılmış olarak bulunan Leyla Aydemir'in katil zanlısı akraba çıktı. Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili olarak Mehmet Aydemir tutuklanıp cezaevine gönderildi. Tutuklanma gerekçesini Ağrı Savcısı açıkladı: Kasten öldürme olarak duyurdu.

Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran 2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02 Temmuz 2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli, 14 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir."

Leyla'nın babası konuştu:Kimseyi suçlamamız yersiz olur: Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklanmasının ardından İHA muhabirine telefonda açıklama yapan baba Nihat Aydemir, "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

Akrabaları PKK diyor : Leyla'nın dosyasına müdahil olan Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk da 1 kişinin 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığını doğruladı. Mehmet Aydemir'in diğer akrabaları ise evde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildiği için tutuklandığını, Leyla Aydemir cinayeti ile ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mehmet Aydemir kimdir? : Leyla'yı kasten öldürme suçundan tututlanan Mehmet Aydemir'in ismi küçük kız kaybolduğunda da gündeme gelmişti. Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, cinayetle itham edilmişti. Bu haberlere Leyla'nın babası da tepki göstermiş ve şöyle demişti:

-"Mehmet ile ilgisi yok. Asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili Mehmet suç duyurusunda bulunacak. Eğer öyle bir şey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar. Ama aslı olmadan paylaşmak saygısızlık. Ben de olabilirim, devlet beni götürsün, idam etsin, ona kimse karşı gelemez. Neticeyi öğrenmeden, bir şey öğrenmeden bunu yapmak çok ayıp".





Beraber bulalım ve asalım: Tutuklanan Mehmet Aydemir de sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Sosyal medyadan benim fotoğrafımı kullanarak 'Katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortay çıkıp, hesap verecekler. Çok ağır küfürler ediyorlar. Ben Leyla'nın amcası değilim. Nihat Aydemir'in amcasının oğluyum".

LEYLA AYDEMİR OLAYI : Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyünde kaybolmuştu.

Leyla'yı arama çalışmaları günlerce devam etmiş ve küçük kızın izine rastlanmamıştı. Leyla'nın cesedi ancak 18 gün sonra daha önce defalarca kontrol edilen derede bulunmuştu.

Küçük kızın aç bırakılarak öldürüldüğü ortaya çıkarken ilk otopside cinsel istismar bulgusuna rastlanmamıştı.