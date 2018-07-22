Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bomba iddia! Tek başına değil...

Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. LEyla olayının aydınlanmasında büyük katkısı olan Artuk, Leyla'nın ölümünün organize olduğunu düşündüğünü ifade ederken, failin tek kişi olmayabileceğini dile getirdi.

Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili olarak, "Ben edindiğim tecrübe üzerinde değerlendirmemi yapıyorum. 18 gün boyunca bir yerden bir yere kapatılıp o kızın alıkonulduğu, sonra açlıktan ve susuzluktan öldüğü, daha sonra o yerden alınıp köyün 2-3 kilometre ötesine götürülüp bir dere kenarına bırakıldığı, 300 metre uzaklıkta kıyafetlerinin delilleri karartmak üzere çıkartıldığı hadisesi bir kişiye mal edilemez. Ortada organizasyon olduğu kanaatindeyim" dedi. Twitter

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Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan Leyla Aydemir'in cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüzüstü su içerisinde bulundu.

Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan minik Leyla'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan cesedinin bulunduğu yerde bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, Leyla Aydemir'in açlıktan öldüğü belirlendi. Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Twitter

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'TUTUKLAMA İLE İLGİLİ SOMUT OLGU VAR'... Leyla Aydemir cinayetinin çözülmesi için dosyaya müdahil olan Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk, küçük kızın kaybolmasından, cesedinin bulunduğu güne kadar tüm süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Leyla'nın otopsi işlemine katıldığını aktaran Artuk, şunları söyledi: Twitter

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