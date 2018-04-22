Levent Yüksel'in aşkı Lidya Özdemiroğlu'nun 23 yaş büyük yeni sevgilisi olay!

Levent Yüksel ve rahmetli müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun bir anda gündeme bomba gibi düşen 23 yaş farklı aşkını unutulmadı. Çiftin jet hızıyla gündeme düşen aşkı jet hızıyla bitti.
Bugün hayatta olmayan müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun ikiz kızlarından Lidya 1.5 senedir popçu Levent Yüksel ile aşk yaşıyordu. Bugün hayatta olmayan müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun ikiz kızlarından Lidya 1.5 senedir popçu Levent Yüksel ile aşk yaşıyordu.
23 yaşındaki Lidya, 54 yaşındaki sevgilisi Levent Yüksel'den üç ay önce ayrıldı. Zaten başlangıcı bile olay yaratan bu aşkın bitişi de bi o kadar olay oldu. Ancak Lidya Özdemiroğlu çok geçmeden yeni bir aşk buldum
YİNE 23 YAŞ BÜYÜK; Gönlünü şimdi de 46 yaşındaki Doğu Dönmez'e kaptırdı. 1 aydır beraberler. Doğu Dönmez, Nişantaşı'ndaki Clinica Up'ın patronu, sosyetik playboy Gökmen Gökbakan'ın ortağı.Gökmen Gökbakan (Soldaki) - Doğu Dönmez (Sağdaki)
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