Levent Yüksel'in 31 yaş küçük sevgilisi Lidya'nın ayrılık acısı kısa sürdü!

Atilla Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile 53 yaşındaki Levent Yüksel'in ilişkisi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Gazete Hebertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ikili, haklarında yapılan olumsuz yorumlar sonrası ocak ayında yollarını ayırmıştı. O günden bu yana ortalarda görünmeyen Özdemiroğlu, önceki akşam Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
FLAŞLARIN PATLAYINCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI: Basın mensuplarının gittiğini düşünerek 30 dakika sonra kapıya yönelen Özdemiroğlu'nun sevgilisi, flaşlar patlayınca çıkmaktan vazgeçti. Bir mekânda erkek arkadaşıyla sohbet eden ve genç adamın yüzünü okşayan Özdemiroğlu, bu sırada flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.
"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM" Garsonları çağırıp perdeleri kapattıran Özdemiroğlu, üç saatlik bekleyişin ardından kafeden tek başına çıktı. Hızlı adımlarla uzaklaşırken soruları ise "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" diyerek geçiştirdi.
İşte o geceden kareler;
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