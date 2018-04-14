Levent Yüksel'in 31 yaş küçük sevgilisi Lidya'nın ayrılık acısı kısa sürdü!

Atilla Özdemiroğlu'nun 22 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile 53 yaşındaki Levent Yüksel'in ilişkisi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Gazete Hebertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, ikili, haklarında yapılan olumsuz yorumlar sonrası ocak ayında yollarını ayırmıştı. O günden bu yana ortalarda görünmeyen Özdemiroğlu, önceki akşam Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

