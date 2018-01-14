Levent Yüksel Lidya Özdemiroğlu aşkında flaş gelişme kimse bunu beklemiyordu

İlk evliliğini Sertab Erener'le yapan ve 1996'da boşanan ünlü şarkıcı Levent Yüksel, kalbini kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu’na kaptırmıştı. Herkes Lidya Özdemiroğlu'nun kim olduğunu merak ederken 22 yaşındaki güzelin geçen yıl vefat eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızı olduğu öğrenilmişti.



