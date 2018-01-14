Levent Yüksel Lidya Özdemiroğlu aşkında flaş gelişme kimse bunu beklemiyordu

İlk evliliğini Sertab Erener'le yapan ve 1996'da boşanan ünlü şarkıcı Levent Yüksel, kalbini kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu’na kaptırmıştı. Herkes Lidya Özdemiroğlu'nun kim olduğunu merak ederken 22 yaşındaki güzelin geçen yıl vefat eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu'nun kızı olduğu öğrenilmişti.
Sevgililer aşklarını gözlerden uzakta Zekeriyaköy’de yaşıyordu. Fakat yaklaşık 1 buçuk yıldır birlikte olan ikilinin geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı öğrenildi.
LİDYA ÖZDEMİROĞLU KİMDİR? 22 yaşındaki Lidya, müzisyen Attila Özdemiroğlu ve Hepgül Özdemiroğlu'nun kızı. Lidya Özdemiroğlu, Bilgi Üniversitesi'nde okuyor. Sanatla ilgilenen Lidya Özdemiroğlu müzik dünyasında da çok sayıda arkadaşa sahip.
Lidya Özdemiroğlu'nun adı magazin gündemine ilk kez Murat Başoğlu ile çekilen fotoğraflarıyla düşmüştü. Murat Başoğlu ile bir restoranda görüntülenen Lidya Özdemiroğlu ile Başoğlu arasında bir aşk yaşandığı haberleri yazılmıştı.
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