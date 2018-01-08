Levent Yüksel 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu'yla aşk yaşıyordu ama...

Geçtiğimiz yılın en skandal aşklarından birine adını yazdırmıştı Levent Yüksel. Rahmetli müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun 21 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu’yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Levent Yüksel, önceki gece Taksim’deydi. Ama öyle bir kaçışı vardı ki kimse nedenini bir türlü anlayamadı.
Levent Yüksel, bir mekanda sahne aldıktan sonra İstiklal Caddesi’nde menajeri ve asistanıyla görüntülendi. Levent Yüksel’in, bindikleri taksinin şoförüne “Bizi hemen Taksim’den çıkarın lütfen” dediği duyuldu. Levent Yüksel'in yanındakiler iş arkadaşları olmasına rağmen bu kadar panik yapmalarının nedeni ise bir türlü anlaşılamadı.
Levent Yüksel (53) Lidya Özdemiroğlu (22) ile aşk yaşıyor. Lidya merhum müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı. Lidya'ya, annesi Hepgül Hepbir destek oluyor. ''Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım'' diyor.
LİDYA ÖZDEMİROĞLU KİMDİR? 22 yaşındaki Lidya, müzisyen Attila Özdemiroğlu ve Hepgül Özdemiroğlu'nun kızı. Bilgi Üniversitesi'nde öğrenci olan Lidya Özdemiroğlu, sosyal medya hesaplarında sürekli Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaşıyor. Sanatla ilgilenen Lidya Özdemiroğlu müzik dünyasında da çok sayıda arkadaşa sahip.
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