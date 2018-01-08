Levent Yüksel 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu'yla aşk yaşıyordu ama...

Geçtiğimiz yılın en skandal aşklarından birine adını yazdırmıştı Levent Yüksel. Rahmetli müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun 21 yaşındaki kızı Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu’yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Levent Yüksel, önceki gece Taksim’deydi. Ama öyle bir kaçışı vardı ki kimse nedenini bir türlü anlayamadı.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

Levent Yüksel, bir mekanda sahne aldıktan sonra İstiklal Caddesi’nde menajeri ve asistanıyla görüntülendi. Levent Yüksel’in, bindikleri taksinin şoförüne “Bizi hemen Taksim’den çıkarın lütfen” dediği duyuldu. Levent Yüksel'in yanındakiler iş arkadaşları olmasına rağmen bu kadar panik yapmalarının nedeni ise bir türlü anlaşılamadı.







Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

Levent Yüksel (53) Lidya Özdemiroğlu (22) ile aşk yaşıyor. Lidya merhum müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı. Lidya'ya, annesi Hepgül Hepbir destek oluyor. ''Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım'' diyor.





Twitter

Facebook

Google Plus

3 11