Levent Gültekin'den bomba Muharrem İnce iddiası! O gece...

CUMHURBAŞKANI adaylığını açıklayan ancak imza toplama aşamasında adaylıktan vazgeçen Levent Gültekin, 24 Haziran gecesi Muharrem İnce'nin neler yaptığıyla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. İnce'nin seçim gecesi aşırı derecede alkol alıp kör tükü sarhoş olduğunu ve bu sebeple yanındakiler tarafından eve kapatılarak televizyona çıkartılmadığını öne sürdü. 

SAT 11:00'E KADAR ALKOL ALINCA... Katıldığı bir programda Muharrem İnce'nin seçim gecesi alkol aldığını iddia eden Gültekin, "Saat 11'de kadar fazla alkol alıyor ve o saatten sonra televizyonların karşısına çıkamayacak hale geliyor ve eve kapatıyorlar" dedi.

'EMİN OLMADIĞIM BİLGİYİ PAYLAŞMAM'.. Levent Gültekin, "Ben emin olmadığım bilgileri paylaşmam" diyerek iddiasının kesin olduğu söyledi.

"KAZANMIŞ OLSA NELER YAPARDI?" : Gültekin, sözlerine şöyle devam etti; "İnsanlar büyük bir hayal kırıklığına tutulmuşken televizyona çıkıp 2 cümle edemeyecek bir hale gelmişsen, demek ki toplum bizim görmediğimiz şeyi görüyor işte. Bu kadar sorumsuz davranan biri kazanmış olsa neler yapardı?" 

SONRA "HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM" DEDİ: Levent Gültekin daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklama için özür diledi. Gültekin, "O geceki karanlık noktaların yarattığı umutsuzluğu dağıtayım derken paylaştığım bu gereksiz bilgiden dolayı herkesten özür dilerim. Tekrar edeyim kaynağım sağlam olsa da esas olan muhatabın yaptığı açıklamadır. Niyetimiz iyi bir şey yapmak olsa bile bir şey yaparken yanlış yapıyoruz, hata ediyoruz, insanız hata insana ati bir şey. Bazen kendimize yakışmayacak söz ve davranışlarda bulunuyoruz. Niyetin iyi olması o yanlışları aklamıyor." ifadelerini kullandı.

İşte Levent Gültekin'in sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar; 

  • Güncel 13 Temmuz 2018 11:20
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 13 Temmuz 2018 11:28 hata yaptık yanıldık kusura bakmayın allah affetsin ..tamamdır ak landı paklandı...

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