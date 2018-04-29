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Levent Gültekin Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçti!

Levent Gültekin Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçti!

Yazar Levent Gültekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiğini belirtti. Gerekçesi ise 100 bin imza süresi.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 13:35 - Güncelleme: 29-04-2018 13:35

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimlerden olan Yazar Levent Gültekin adaylıktan vazgeçti.

Gültekin bugün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtiğini belirtti. 

Kişisel Twitter hesabından videolu bir açıklama yapan Gültekin, 5 günde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplamanın imkansız olduğunu ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

Gültekin şunları söyledi:

“Bu aslında cumhurbaşkanlığı adaylığından çok öte bir mesele. Bu, ülkenin çıkışı için bir sorumluluk üstlenme meselesiydi. Biliyorduk, zordu, farkındaydık, ama imkansız değildi. Fakat iktidar bunu imkansız hale getirdi. 100 bin imza toplama işini 5 güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtim.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Mehmet Şahin 29 Nisan 2018 14:33 Geniş mutabakat sağlayamadı herhalde.

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