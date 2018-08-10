Leonardo DiCaprio genç sevgilisini öpmeye doyamadı

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio (43), 22 yaş küçük model sevgilisi Camilla Morrone (21) ile tatiline devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İtalya’da olan çift, rotayı Fransa’ya çevirdi.
Önceki gün Korsika’da deniz ve güneşin tadını çıkaran çift, romantik anlar yaşadı, denizin içinde birbirlerine sarılıp ve öpücüklere boğdu. Daha önce kameralara görüntü vermek istemeyen ikilinin bu kez rahat tavırlar sergilemesi de gözlerden kaçmadı.
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