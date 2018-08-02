Leonardo DiCaprio 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde

Sevgililerini genellikle moda dünyasından seçen ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio kuralı yine bozmadı. 43 yaşındaki Leonardo DiCaprio, şu sıralarda Arjantin asıllı model Camila Morrone ile flört ediyor. Çift tatilin keyfini Fransa'da ünlülerin akınına uğrayan St. Tropez'de geçiriyor. DiCaprio ile 21 yaşındaki Morrone'ye eşlik eden grupta arkadaşlarının yanı sıra genç modelin annesi de yer alıyor.

Caprio, kahvaltıda yaptığı komik surat ifadeleriyle genç sevgilisini güldürürken, çifte Morrone'un annesi de eşlik etti. Kahvaltının ardından DiCaprio'nun kendisine hediye ettiği kolyeyi takan güzel model, sosyal medyada DiCaprio'yla ilgili hiç paylaşım yapmamasına rağmen sevgilisiyle bol bol selfie çekti. Çift, daha sonra Nice'e geçerek özel uçakla Fransa'dan ayrıldı.