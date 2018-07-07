Lenovo Watch X anında tükendi

Lenovo Watch X, bu yılın başlarında çıkan Watch 9'un gelişmiş bir versiyonu olarak kullanıcılara sunuldu. Akıllı saat şu an Çin'de 45 dolar gibi bir fiyat etiketi ile satılıyor. Oldukça uygun bir fiyatlandırma ile satılan ürünün fiyatının ucuz olması haliyle herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir derece de karşımıza çıkıyor.

Lenovo Watch X'de mekanik bir kadran ve kalp atış hızı, dinlenme kalp atış hızı ve hava basıncını gösteren küçük bir OLED ekran mevcut.

Watch X, safir kristal saat yüzü ile birlikte 316L cerrahi sınıf çelik gövdeye sahip. Bu da fiyatına göre onu oldukça kaliteli gösteriyor. Kısacası uzun süre kullanılabilecek bir kol saati olarak karşımıza çıkıyor.

80 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan Watch X'te 6 eksenli bir sensör var. Lenovo akıllı saatteki 600 mAh kapasiteli pilin tek şarjla 45 günlük bekleme süresi sunabileceğini iddia ediyor. Piyasada bu özelliklere ve fiyata sahip bir kol saati bulmak haliyle zor.

Lenovo Watch X şu anda yalnızca Çin'de satın alınabiliyor. Bakalım bu başarının ardından saat diğer ülkelere de sunulur mu bekleyip göreceğiz.