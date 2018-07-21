  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Leke sorunlarına lazerle çözüm! Leke tedavisi nasıl yapılır, leke tedavisi fiyatları...

Leke sorunlarına lazerle çözüm! Leke tedavisi nasıl yapılır, leke tedavisi fiyatları...

Leke tedavisinde etkinliği kanıtlanmış sistemlerle daha pürüzsüz ve aydınlık bir cilde kavuşabilirsiniz. Leke sorunları lazer ile nasıl geçmektedir? Leke tedavisi nasıl yapılıyor? Cevapla.tv sizler için Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman'a merak edilenleri sordu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-07-2018 03:30 - Güncelleme: 21-07-2018 03:30

Suratımızda oluşan lekelerin tedavi yöntemleri teknolojinin gelişimiyle beraber hız kazanmakta. Cevapla.tv sizler için Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman'a merak edilenleri sordu.

Aslındaki yüzümüzdeki herşeyin dolgular, botoks ve lazerler gibi yöntemlerle sıkılaşacağını, eksiklerin yerine konacağını veya güçlerin dengeleneceğini biliyoruz. Ama yüzümüzde oluşan cildin en üstündeki problemler ve lekelerin sizi iyi göstermediğini ve bu konuda da tedaviye ihtiyaç olduğunu bilerek kliniğimizde bir çok tedavi yönteminden faydalanıp lekelerinizi azaltmak istiyoruz.

Leke çok geniş bir kavram ve leke deyince kimi zaman hastalar kızarıklıklarını anlıyorlar, kimi zaman damar problemlerini anlatıyorlar, kimi zamansa sivilcelerden sonra olduğu gibi olan çökmelerden söz ediyorlar. Lekeler bizim özellikle doğum sonrası gibi ya da güneşin sebep olduğu gibi koyulaşan pigment sorunları olarak düşünmek gerekiyor. Lekeler için çok özel pikosaniye hızında çalışan yöntemlerle cildinize hasar vermeden, sizi işinizden alıkoymadan, bir kaç seans süren tedavilerle yüzünüzdeki çok eskiden kalan lekeler bile olsa lekelerin tamamını temizlemek mümkün olmaktadır.

Kaynak: cevapla.tv

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Leke sorunlarına lazerle çözüm! Leke tedavisi nasıl yapılır, leke tedavisi fiyatları... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro