Leke sorunlarına lazerle çözüm! Leke tedavisi nasıl yapılır, leke tedavisi fiyatları...

Suratımızda oluşan lekelerin tedavi yöntemleri teknolojinin gelişimiyle beraber hız kazanmakta. Cevapla.tv sizler için Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman'a merak edilenleri sordu.

Aslındaki yüzümüzdeki herşeyin dolgular, botoks ve lazerler gibi yöntemlerle sıkılaşacağını, eksiklerin yerine konacağını veya güçlerin dengeleneceğini biliyoruz. Ama yüzümüzde oluşan cildin en üstündeki problemler ve lekelerin sizi iyi göstermediğini ve bu konuda da tedaviye ihtiyaç olduğunu bilerek kliniğimizde bir çok tedavi yönteminden faydalanıp lekelerinizi azaltmak istiyoruz.

Leke çok geniş bir kavram ve leke deyince kimi zaman hastalar kızarıklıklarını anlıyorlar, kimi zaman damar problemlerini anlatıyorlar, kimi zamansa sivilcelerden sonra olduğu gibi olan çökmelerden söz ediyorlar. Lekeler bizim özellikle doğum sonrası gibi ya da güneşin sebep olduğu gibi koyulaşan pigment sorunları olarak düşünmek gerekiyor. Lekeler için çok özel pikosaniye hızında çalışan yöntemlerle cildinize hasar vermeden, sizi işinizden alıkoymadan, bir kaç seans süren tedavilerle yüzünüzdeki çok eskiden kalan lekeler bile olsa lekelerin tamamını temizlemek mümkün olmaktadır.

Kaynak: cevapla.tv