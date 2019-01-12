Galatasaray, devre arasındaki 2. hazırlık maçında Almanya'da RB Leipzigile karşı karşıya geldi. Bruma transferinde yapılan anlaşma dahilinde Red Bull Arena'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
RB Leipzig, karşılaşmanın 34. dakikasında Poulsen'in golüyle öne geçerken, Galatasaray'a beraberliği getiren gol 56. dakikada Martin Linnes'ten geldi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Leipzig kaçtı Galatasaray yakaladı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER