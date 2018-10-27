Leicester City'nin sahibini taşıyan helikopter düştü

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, West Ham United maçının ardından stat otoparkına düştü.

Konuyla ilgili kulüpten henüz bir açıklama gelmezken yerel polisten yapılan açıklamada, "King Power Stadyumu'ndaki kazayla ilgileniyoruz. Sağlık ekipleri durumun farkında ve olay yerindeler" ifadeleri kullanıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI: TESİSLERE ÇOK SAYIDA AMBULANS GİTTİ

Görgü tanıkları, Leicester City'nin tesislerine çok sayıda polis aracı ve ambulanslarının gittiğini belirtti.

TAKIMIN EFSANE İSMİNDEN AÇIKLAMA

Leicester efsanesi Gary Lineker, sosyal medya hesabından, "Leicester City takım sahiplerini taşıyan helikopterin tesislerin otoparkında kaza yaptığını duydum" yazdı.

HELİKOPTER SAHANIN ORTASINDA KALKIYORDU

61 yaşındaki Taylandlı iş insanı Srivaddhanaprabha'nın maçlardan sonra helikopteriyle sahanın ortasından hareket ederek evine ya da tesislere gittiği biliniyordu.

2010 YILINDA SATIN ALMIŞTI

King Power Şirketleri sahibi olan Srivaddhanaprabha, 2010 Ağustos ayında kulübü satın aldı ve 2011 Şubat ayından bu yana kulübün başkanlık görevini yürütüyor.

MALVARLIĞI DUDAK UÇUKLATIYOR

Leicester City 2015-16 yılında tarihinin ilk Premier Lig şampiyonluğunu Srivaddhanaprabha yönetiminde yaşadı. Srivaddhanaprabha'nın 5 milyar sterlinlik malvarlığının olduğu iddia ediliyor.