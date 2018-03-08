Lazer epilasyonun zararları nelerdir kısırlık mı yapıyor?

Lazer epilasyon vücudun deri altındaki kıl köklerinin ısı verilerek kalıcı şekilde yokedilmesi işlemidir. Peki Lazerin zararları neler kısırlık yaptığı yönündeki iddialar gerçek mi? Buna en yetkili isimlerden biri yanıt verdi.

Lazer epilasyonun zararları nelerdir kısırlık mı yapıyor?

Günümüzde çok sık kullanılmaya başlayan lazer epilasyon, kadınlar için artık neredeyse vazgeçilmez bir gereksinim oldu. Ancak hala bu konuda sık duyduğumuz, bilimsel temeli hiç olmayan yanlış bilgiler var. Lazer; X ışığı veya ultraviyole ışığı değildir. Vücuda zarar verecek bir ışık değildir. Yalnızca kıllara etki ederler. Etkisi tedavi bitince geçer.

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Lazer epilasyonun zararları nelerdir kısırlık mı yapıyor?

LAZER EPİLASYON KISIRLIK YAPAR MI?: Lazer epilasyon kesinlikle kısırlığa yol açmaz. Lazer, derideki kılları yok etmek amacıyla 0,5-1 milimetrelik bir derinlikte uygulanan kişiye zararlı olmayan yalnızca kıl köküne etkili ısı enerjisi veren bir cihazdır. Genital alanlara uygulanan lazer yüzeysel bir etki ile kılları yok ettiğinden o bölgeye çok uzak olan yumurtalıklara etki etmez ve kısırlığa yol açmazlar.

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Lazer epilasyonun zararları nelerdir kısırlık mı yapıyor?

LAZER EPİLASYON SONRASI KILLAR ZAMAN İÇİNDE YENİDEN ÇIKAR MI?: Uygun dozlarda ve sürelerde uygulanan lazer epilasyon kalıcı bir sonuç verir ve kıllar bir kez daha çıkmaz. Lazer uygulaması genel olarak bir yıllık süre içinde 1-1.5 aylık sıklıklarla 8 seans yapıldığında kılların % 80’inden fazlasını yok eder ki bu sonuç tedavide başarı kabul edilmektedir.

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Lazer epilasyonun zararları nelerdir kısırlık mı yapıyor?

KOLTUK ALTI LAZER UYGULAMASI LENF BEZLERİNE ETKİ EDER Mİ?: Koltuk altındaki lenf bezleri ortalama olarak 2-3 cm derinlikte yer alırlar. Buraya lazer ışıklarının ulaşması olanaksızdır. Bu nedenle koltuk altı lazer tedavisinin lenf bezlerine etkisi olmaz. Hiçbir şekilde lenf bezi hastalıklarına neden olmaz.

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