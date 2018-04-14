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Lavrov'dan çok sert tepki: Kabul edilemez

Lavrov'dan çok sert tepki: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği saldırıyı 'yasadışı' ve 'kabul edilemez' olarak niteledi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 17:43 - Güncelleme: 14-04-2018 17:43

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ülkesinde Savunma Politikası Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye saldırısının yasadışı ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Batılı ülkelerin saldırıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan bilgiler dışında hiçbir dayanağı bulunmadığını iddia etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Nisan 2018 17:52 Tayyip elinde Türkiye yakında bu saldırının kendisine döneceğini görecektir. Destek açıklama ile Tayyip Batı’ya göz kırpmaya çalışıyor!.

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