Lavrov'dan çok sert tepki: Kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ülkesinde Savunma Politikası Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye saldırısının yasadışı ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Batılı ülkelerin saldırıyla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan bilgiler dışında hiçbir dayanağı bulunmadığını iddia etti.