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Lavrov'dan açıklama! Erdoğan ve Putin ne konuşacak?

Lavrov'dan açıklama! Erdoğan ve Putin ne konuşacak?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta yapacakları zirvede ana gündem maddesinin İdlib'deki durum ile iki ülke arasındaki İdlib anlaşmasının gidişatı olacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 12:26 - Güncelleme: 16-01-2019 12:26

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen yıllık basın konferansı toplantısında soruları yanıtlıyor. Lavrov, Putin-Erdoğan zirvesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Moskova'da düzenlenen yıllık basın konferansı toplantısında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'ta yapacakları zirvede ana gündem maddesinin İdlib'deki durum ile iki ülke arasındaki İdlib anlaşmasının gidişatı olacağını söyledi.

ABD'NİN INF'DEN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLAMASI: Lavrov, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) güvenliğini sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu, Washington yönetiminin Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na sorumlu şekilde yaklaşacağını umduğunu belirtti.

VENEZUELA - ABD GERİLİMİ: Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya karşı askeri seçeneği değerlendirmesi sebebiyle alarm durumuna geçtiklerini, ABD'nin dünya çağında rejim değiştirme çabalarının devam ettiğini belirtti. 

RUSYA'DA TUTUKLANAN ABD VATANDAŞI: Lavrov, Rusya'da casusluk suçlamasıyla tuutklanan ABD vatandaşı Wheelan için suçüstü yakalandığını söyledi.

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