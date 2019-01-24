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Lavrov'dan ABD'ye Venezuela'ya müdahale suçlaması

Lavrov'dan ABD'ye Venezuela'ya müdahale suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'da yaşanan gelişmeleri 'egemen bir devletin iç işlerine kaba bir müdahale' olarak niteledi. Lavrov ayrıca, Rusya'nın, Venezuela'nın ulusal çıkarlarını korumak adına tüm sorumlu devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 18:01 - Güncelleme: 24-01-2019 18:01

Rus Ria haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cezayir'de mevkidaşı Abdelkader Messahel ile yaptığı ortak basın toplantısında Venezuela'daki son durumu değerlendirdi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle yaşanan gelişmeleri 'egemen bir devletin iç işlerinde kaba bir müdahale' olarak değerlendiren Lavrov, 'fiziksel olarak yok edilmesi de dahil' Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirmek için birden fazla girişim yapıldığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ve bazı ülkelerin kendini geçici başkan ilan eden yönetimi tanıdığını anımsatarak, ABD'nin kendi seçimlerine dışarıdan müdahale edildiği suçlamalarında bulunurken, kendisinin diğer ulusların iç işlerine karıştığını belirtti.

Lavrov, "Bu tanıma, (Venezuela'nın) iç işlerinin ciddi şekilde istikrarsızlaştırılması ve kaosla dolu yapay bir güç yaratılmasında (ABD ve diğer bazı ülkelerin) onların müdahalesi olduğu anlamına geliyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrıca, Rusya'nın, Venezuela'nın ulusal çıkarlarını korumak adına tüm sorumlu devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 18:13 Tespit dogru alkıslıyorum dünyada her köötülügün arkasında amerikayı arayın hep sorumlu ve suclu abd dir

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