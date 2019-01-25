Lavrov, Cezayir'de mikrofonla 'tokalaştı'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov, Cezayir ziyareti sırasında verilen basın toplantısında bir mikrofon çok yakınına uzatıldı. Lavrov da bu duruma karşılık ‘merhaba' dediği mikrofonu tutup onunla 'tokalaştı.'

Rus bakan duruma gülerken, salonda da kahkahalar yükseldi. Daha sonra da söz konusu mikrofon kaldırıldı. Lavrov, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel ile ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı, dört günlük Kuzey Afrika turu sırasında Tunus ve Fas'a da gidecek.