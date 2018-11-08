Larry King: Dolar hâkimiyetini yitirecek

"Sorun şu ki çok büyük açıklarımız var. Ancak şu anda dünya çapında bize borç verenlerle kavga ediyoruz. Genellikle size kredi verenlerle kavga etmenin sonu pek de iyi olmaz. Amerika’nın açıklarının yüzde 40’ı dışarıdan finanse ediliyor. Başka hiçbir ülke bu ayrıcalığa sahip değil."



