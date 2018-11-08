Larry King: Dolar hâkimiyetini yitirecek

Amerikanın borçları sebebiyle, doların zaman geçtikçe gücünü kaybedeceği düşünülüyor.

Larry King: Dolar hâkimiyetini yitirecek

Amerikanın borçları sebebiyle, doların zaman geçtikçe gücünü kaybedeceği düşünülüyor. Dünyanın en büyük varlık firması olan BlackRock’ın CEO’su Larry King, doların statüsünü sonsuza kadar koruyamayacağını belirtti.

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Larry King: Dolar hâkimiyetini yitirecek

Singapur’da düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu’nda konuşma yapan King, Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti'nin fazlasıyla borcu olduğunu söyledi. Bunların yanı sıra, borçların faizlerinin gittikçe arttığını hatırlatan King; ABD’ye borç verenlerin yavaş yavaş ortadan kaybolacağını söyledi. King konuşmasına şu sözlerle devam etti:

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Larry King: Dolar hâkimiyetini yitirecek

"Sorun şu ki çok büyük açıklarımız var. Ancak şu anda dünya çapında bize borç verenlerle kavga ediyoruz. Genellikle size kredi verenlerle kavga etmenin sonu pek de iyi olmaz. Amerika’nın açıklarının yüzde 40’ı dışarıdan finanse ediliyor. Başka hiçbir ülke bu ayrıcalığa sahip değil."

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Larry King: Dolar hâkimiyetini yitirecek

6,4 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten Larry King borçlar ve faizler bu hızla artmaya devam ederse hisse senedi piyasasının da etkileneceğini vurguladı. King ayrıca "Artan açıklar nedeniyle borcumuz da yükselecek ve yatırımcılar daha çok faiz talep edecek" sözlerini de ekledi.

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