  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Gökyüzü'nün
eposta yazdır zoom+ zoom-

Lapta Belediyesi’nde dijitalleşme süreci resmen başladı

Lapta Belediyesi’nde dijitalleşme süreci resmen başladı

Lapta Belediyesi, dijitalleşme süreci için Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ile işbirliği yaptı. BiP uygulaması üzerinden açılan platform, halk ve belediye arasında teknolojik bir köprü görevini üstlenecek.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 06-02-2019 04:00 - Güncelleme: 06-02-2019 04:00

Dijital Dönüşüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde belediye hizmetlerine de yansımaya başladı. Lapta Belediyesi, KKTCELL’le işbirliğine giderek internet kotası kullanmadan sesli, görüntülü iletişim kurabilmek için ‘BiP’ uygulamasını başlattı. Ülkede bir ilk olan uygulama sayesinde halk ile Lapta Belediyesi dijital platformda bir araya gelmiş olacak.

Kullanıcı sayısı 100 bini aşan, KKTCELL’in dijital platformu BiP uygulamasını kullananlar artık Lapta Belediyesi ile anında iletişim kurabilecek. BiP üzerinden açılan platformla, Lapta Belediyesi hizmetlerine ilişkin duyurular, belediyenin hizmet alanlarına ilişkin bilgiler halka sunulacak. Ve dileyenler belediye hizmetlerinden beklentilerini, dilek, şikâyet ve önerilerini BiP kanalı üzerinden Belediye Başkanlığı’na ulaştırılabilecek. KKTCELL ve Lapta Belediyesi işbirliği çerçevesinde oluşturulan 0539 102 55 55 numaralı BiP Hizmet Hattı 7 gün 24 saat ulaşılır olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, “Lapta Belediyesi olarak bölge halkının önerilerini, taleplerini dinlemek ve imkânlar çerçevesinde gerçekleştirmek en büyük çabamız. Bu bağlamda bu teknolojik işbirliği halka daha hızlı ulaşmak, iletişim içinde olmak için atılmış önemli bir adım. Belediye olarak KKTCELL ile yapmış olduğumuz işbirliğinden dolayı çok memnunuz” dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA BİP İLE İLETİŞİM KURACAK

Lapta belediyesi Hizmet Hattı’nın yanı sıra tüm belediye çalışanları da kendi aralarındaki iletişimi BİP ile sağlayabilecek. KKTCELL müşterileri ise internet kotalarından harcamadan BİP uygulumasını kullanabilecek.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Lapta Belediyesi’nde dijitalleşme süreci resmen başladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro