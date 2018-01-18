Lamborghini eve nasıl teslim ediliyor?

İşte sipariş sonrası bir Lamborghini'nin teslim edilmesi ve paketinden çıkarılması... Lamborghini, bir İtalyan otomobil markasıdır. Feruccio Lamborghini (1916-1993) tarafından kurulmuştur. Bologna ile Modena arasındaki küçük bir köy olan Santa Agata'da firmanın merkezi ve fabrikası bulunmaktadır. Lamborghini, kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin 100. doğum gününü, "Centenario"yu tanıtarak kutluyor. 20'si Coupe ve 20'si de spor olmak üzere toplamda sadece 40 adet üretilmesi planlanan Centenario'nun Avrupa başlangıç satış fiyatı, vergiler hariç 1.75 milyon euro. Ve tabii ki, şimdiden tamamı satın alınmış bile.... Twitter

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İşte sipariş sonrası bir Lamborghini'nin teslim edilmesi ve paketinden çıkarılması... Lamborghini, bir İtalyan otomobil markasıdır. Feruccio Lamborghini (1916-1993) tarafından kurulmuştur. Bologna ile Modena arasındaki küçük bir köy olan Santa Agata'da firmanın merkezi ve fabrikası bulunmaktadır. Lamborghini, kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin 100. doğum gününü, "Centenario"yu tanıtarak kutluyor. 20'si Coupe ve 20'si de spor olmak üzere toplamda sadece 40 adet üretilmesi planlanan Centenario'nun Avrupa başlangıç satış fiyatı, vergiler hariç 1.75 milyon euro. Ve tabii ki, şimdiden tamamı satın alınmış bile.... Twitter

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2 9

İşte sipariş sonrası bir Lamborghini'nin teslim edilmesi ve paketinden çıkarılması... Lamborghini, bir İtalyan otomobil markasıdır. Feruccio Lamborghini (1916-1993) tarafından kurulmuştur. Bologna ile Modena arasındaki küçük bir köy olan Santa Agata'da firmanın merkezi ve fabrikası bulunmaktadır. Lamborghini, kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin 100. doğum gününü, "Centenario"yu tanıtarak kutluyor. 20'si Coupe ve 20'si de spor olmak üzere toplamda sadece 40 adet üretilmesi planlanan Centenario'nun Avrupa başlangıç satış fiyatı, vergiler hariç 1.75 milyon euro. Ve tabii ki, şimdiden tamamı satın alınmış bile.... Twitter

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