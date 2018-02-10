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Laboratuvar ortamında ilk kez insan yumurtası geliştirildi

Laboratuvar ortamında ilk kez insan yumurtası geliştirildi

İSKOÇYA'daki Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları ilk kez laboratuvar ortamında insan yumurtası geliştirildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 02:10 - Güncelleme: 10-02-2018 02:10

İSKOÇYA'daki Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları ilk kez laboratuvar ortamında insan yumurtası geliştirildiğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, kadınlardan alınan yumurta hücrelerini, ilk kez yumurtalığın dışında geliştirdi. Kadınlar yumurtalıklarında olgunlaşmamış insan yumurtaları ile doğuyor ve yumurtalar ancak kadın ergenliğe girdiğinde gelişebiliyor.

'Molecular Human Reproduction' dergisinde yayımlanan araştırma sürecinde kadınlardan olgunlaşmamış yumurta hücreleri alan araştırmacılar, bu hücreler için laboratuvarda oksijen seviyesi, hormonlar ve proteinler açısından insan vücudundakine benzer bir ortam oluşturdu.

Araştırmacılar, hücrelerin söz konusu ortamda döllenme aşamasına gelene kadar büyüdüğünü gözlemledi. Yıllar süren araştırma, bilim için halen bir sır olan insan yumurtasının gelişimini keşfetmenin de bir yolu olarak görülüyor.

SADECE YÜZDE 10'U OLGUNLUĞA ERİŞTİ; Uzmanlar araştırmanın ilgi çekici bir dönüm noktası olduğunu belirtse de  klinik olarak kullanılabilmesi için daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğine işaret ediyor. 

Şimdiye kadar laboratuvar ortamında geliştirilen yumurtaların yüzde 10'unu döllenebilecek olgunluğa erişti. Ve yumurtalar henüz döllenmedi, bu yüzden ne kadar yaşayabilir oldukları henüz bilinmiyor.

Araştırmacılardan Profesör Evelyn Telfer, BBC'ye yaptığı açıklamada, "İnsan dokusunda bu noktaya ulaşmanın mümkün olduğuna dair bir kanıta ulaşmak çok heyecan verici" diyor, ancak daha yumurtaların test edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN KIZ ÇOCUKLARININ DOĞURGANLIĞINI KORUMAK İÇİN KULLANILABİLİR; Araştırmacılar, yöntemin, kanser tedavisi gören kız çocuklarının doğurganlığını korumak için kullanılabileceğinin altını çizdi. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi ve kemoterapi, bazı durumlarda kız çocuklarında kısırlığa yol açabiliyor.

 

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