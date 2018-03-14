La Casa De Papel'in Nairobi'si ünlü türk yönetmenle çalışmak istiyor

La Casa De Papel dizisinde Nairobi karakterini canlandıran Alba Flores ünlü türk yönetmen Fatih Akın'la çalışmak istiyor.

La Casa De Papel'in Nairobi'si ünlü türk yönetmenle çalışmak istiyor

La Casa de Papel soygununun usta hırsızlarından biri. Ekibin karizmatik, umut dolu, savaşçı kadını o! İşte karşınızda gönüllerde taht kuran, televizyon tarihinin efsane olabilecek karakterlerinden Nairobi. Mücadelelerle geçmiş bir hayat hikâyesinin ardındaki kahraman o. Belki de bu yüzden dizinin en sevdiğimiz karakterlerinden... Derin hikâyesiyle o bir savaşçı neticede. Ona hayat veren Alba Flores de Nairobi kadar yetenekli, cesur ve güçlü bir kadın.

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La Casa De Papel'in Nairobi'si ünlü türk yönetmenle çalışmak istiyor

27 Ekim 1986'da Madrid'de doğan Alba Flores, baba tarafından Roman kökenli. Ayrıca köklü bir müzisyen aileye mensup! Ayrıca sanatçı olmak Alba'nın kanında var. Babası Antonio Flores, babaannesi Lola Flores, dedesi El Pescaílla, halaları Lolita Flores ve Rosario Flores İspanya'nın ünlü müzisyenlerinden; annesi Ana Villa ise tiyatro yapımcısı. Alba Flores, doğrudan sanatın içine doğmuş yani anlayacağınız!

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La Casa De Papel'in Nairobi'si ünlü türk yönetmenle çalışmak istiyor

Müzisyen ailede yetişen Alba da küçüklüğünden beri piyano çalıyor ve şarkı söylüyor. Ailesinin kuşaklararası müzisyen kimliği Alba Flores'i pek cezbetmemiş, ailesi de her daim Alba'nın ve yapmak istediği, olmak istediği şeyin arkasında durmuş.

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La Casa De Papel'in Nairobi'si ünlü türk yönetmenle çalışmak istiyor

Fakat bir zaman sonra tutkusunun müzik değil oyunculuk olduğunu fark ederek 13 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başlamış. Ailesinin aksine müzik yerine oyunculuğa daha fazla ilgi duyduğunu fark edip kariyerini oyunculuğa yönlendirmiş.

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