La Casa De Papel'in Nairobi'si ünlü türk yönetmenle çalışmak istiyor

La Casa de Papel soygununun usta hırsızlarından biri. Ekibin karizmatik, umut dolu, savaşçı kadını o! İşte karşınızda gönüllerde taht kuran, televizyon tarihinin efsane olabilecek karakterlerinden Nairobi. Mücadelelerle geçmiş bir hayat hikâyesinin ardındaki kahraman o. Belki de bu yüzden dizinin en sevdiğimiz karakterlerinden... Derin hikâyesiyle o bir savaşçı neticede. Ona hayat veren Alba Flores de Nairobi kadar yetenekli, cesur ve güçlü bir kadın.