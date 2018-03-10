La Casa De Papel'in güzel oyuncusu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Son zamanların popüler İspanyol dizisi La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz ve herkesi bağımlısı yapan İspanyol Dizi La Casa De Papel'in Tokyo'su; pek çoğumuzun hemen baştacı oldu şüphesiz. Gözlerimizi kendisinden alamadığımız karaktere hayat veren oyuncu ise İspanyol güzeli Úrsula Corberó. Azılı hırsızımız 11 Ağustos 1989 doğumlu. Aslen Katalonyalı! 5 yaşında oyuncu olmak istediğini fark ettikten sonra çeşitli reklam filmlerinde rol alıp hem hayatını hem de kariyerini bu yöne doğru çevirmiş. 13 yaşında profesyonel olarak yapmaya başladığı oyunculuk kariyeri onu pek çok televizyon dizisi ve sinema filmiyle buluşturdu. Twitter

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6 yaşından beri kameralar önünde olan oyuncu son derece hırslı bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyor. Hırsıyla başaramayacağı şey olmadığını düşünüyor! Hırslı olduğu kadar hassas ve kırılgan bir yanı da varmış. Bu yüzden her şeyden çok etkilendiğini söyleyen Corbero, hırslı bir insan olduğunu her tür karaktere bürünmek istediğini, bütün karakterleri oynamak istediğini söylüyor. Twitter

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İlk olarak Mirall Trencat adlı 2002 yılında yayınlanmaya başlayan diziyle televizyona adımını atan Corbero; televizyonla ilişkisine Ventdelplà, Cuenta átras ve El Internado gibi dizilerle devam etti. Twitter

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