La Casa De Papel severlerin hoşuna gidecek 5 dizi

Netflix'in tüm dünyada yankı uyandıran orjinal dizisi La Casa de Papel hayranları yeni sezonu iple çekiyor. İnternethaber.com olarak La Casa De Papel tutkunlarının keyifle zaman geçirebileceği suç temalı Netflix dizilerini derledik.

La Casa De Papel severlerin hoşuna gidecek 5 dizi

Sizi çok iyi anlıyoruz. Siz de Netflix’in, Türkiye dahil tüm dünyada yankı uyandıran orijinal dizisi La Casa de Papel ateşine düşmüşsünüz. İlk sezonu, 13 bölümü seyrettiniz, belki dizi maratonu yaptınız, hatta belki dönüp dönüp tekrar seyrettiniz ve şimdi heyecanla ikinci sezonun başlamasını bekliyorsunuz. Yeni bölümlerin yayına gireceği, dahiyane bir soygun planı yaparak Kraliyet Darphanesi’ni boşaltmaya soyunan Profesör ve ekibinin akıbetini öğrenmek için, 6 Nisan Cuma gününü iple çekiyorsunuz…

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La Casa De Papel severlerin hoşuna gidecek 5 dizi

La Casa De Papel tutkunlarının bu bekleme süresini keyifle geçirebileceği suç üzerine başka diziler de var Netflix’te! İşte öneriler: Dirk Gently’s Holistic Dedective Agency: sıra dışı amatör dedektif Dirk ile gönülsüz asistanı Todd, karmaşık ve tehlikeli doğaüstü gizemleri gelişigüzel yöntemlerle çözmeye çalışıyorlar. Elijah Wood başrolde.

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La Casa De Papel severlerin hoşuna gidecek 5 dizi

American Vandal: yine ABD, yine bir okul baskını… Eylemin baş şüphelisi suçsuz olduğunu ileri sürer. Bunu kanıtlamak için de bir film yapımcısıyla iş birliği yapar...

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La Casa De Papel severlerin hoşuna gidecek 5 dizi

Manhunt: Unabomber. Halk, yaşanan saldırılar nedeniyle paniğe gark olmuş vaziyette ama FBI’ın elindeki ip uçları yetersiz. Bu nedenle yetkililer, Unabomber'ı bulmaya yardım etmesi için yeni tür bir profilciye başvuruyor. 2017 yapımı.

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