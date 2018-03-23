La Casa De Papel severlerin hoşuna gidecek 5 dizi

Sizi çok iyi anlıyoruz. Siz de Netflix’in, Türkiye dahil tüm dünyada yankı uyandıran orijinal dizisi La Casa de Papel ateşine düşmüşsünüz. İlk sezonu, 13 bölümü seyrettiniz, belki dizi maratonu yaptınız, hatta belki dönüp dönüp tekrar seyrettiniz ve şimdi heyecanla ikinci sezonun başlamasını bekliyorsunuz. Yeni bölümlerin yayına gireceği, dahiyane bir soygun planı yaparak Kraliyet Darphanesi’ni boşaltmaya soyunan Profesör ve ekibinin akıbetini öğrenmek için, 6 Nisan Cuma gününü iple çekiyorsunuz…