La Casa De Papel dizisine Türk oyuncu bakın o isim kim!

Dünyaca ünlü yayın platformu Netflix'in en ünlü dizilerinden ve Türkiye'de de çok sevilen La Casa De Papel adlı diziye bir Türk oyuncunun dahil olabileceği iddia edildi. Peki La Casa De Papel'e katılacak olan Türk oyuncu kim?
Türkiye’de büyük ilgi gören ‘La Casa De Papel’in yapımcıları, 3. sezonda kadroya ülkemizden bir oyuncu dahil etmeyi planlıyor. Önceki gün 'La Casa De Papel'in 2019'da 3. sezonunun ekrana geleceğinin açıklanması olay yaratmıştı. Hatta diziye katılacak olan oyuncunun bugün Paris'e gittii iddia edildi.
O İSİM NESRİN CEVADZADE Mİ; yapımcıların kafasındaki en güçlü aday Nesrin Cavadzade. İspanyol yönetmen Nacho Ruiperez'in filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu, bunun için İspanyolca öğrenmişti. Oyuncunun, dizinin 2-3 bölümünde konuk olarak yer alabileceği de belirtiliyor.
NESRİN CEVADZADE KİMDİR;Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğmuştur. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul’a geldi. Hiç Türkçe bilmediği için Bakü’de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Cent Koleji’nde tekrar etmek zorunda kaldı. Türkçe’yi çok kısa bir sürede anadili kadar iyi konuşur oldu. Ortaokulu Şişli’deki Özel Bilgi Lisesi’nde bitirdi. Orada okurken okulun Tiyatro Kolu’na katıldı. Tiyatro Kolu’nun o sene sahneleyeceği “Türkmen Düğünü” adlı oyunda rol almaya hak kazandı. Oyun Şişli’deki Tiyatro Kare’de sahnelendi.
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