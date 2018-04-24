La Casa De Papel dizisine Türk oyuncu bakın o isim kim!

Dünyaca ünlü yayın platformu Netflix'in en ünlü dizilerinden ve Türkiye'de de çok sevilen La Casa De Papel adlı diziye bir Türk oyuncunun dahil olabileceği iddia edildi. Peki La Casa De Papel'e katılacak olan Türk oyuncu kim?

Dünyaca ünlü yayın platformu Netflix'in en ünlü dizilerinden ve Türkiye'de de çok sevilen La Casa De Papel adlı diziye bir Türk oyuncunun dahil olabileceği iddia edildi. Peki La Casa De Papel'e katılacak olan Türk oyuncu kim? Twitter

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Türkiye’de büyük ilgi gören ‘La Casa De Papel’in yapımcıları, 3. sezonda kadroya ülkemizden bir oyuncu dahil etmeyi planlıyor. Önceki gün 'La Casa De Papel'in 2019'da 3. sezonunun ekrana geleceğinin açıklanması olay yaratmıştı. Hatta diziye katılacak olan oyuncunun bugün Paris'e gittii iddia edildi.

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O İSİM NESRİN CEVADZADE Mİ; yapımcıların kafasındaki en güçlü aday Nesrin Cavadzade. İspanyol yönetmen Nacho Ruiperez'in filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu, bunun için İspanyolca öğrenmişti. Oyuncunun, dizinin 2-3 bölümünde konuk olarak yer alabileceği de belirtiliyor.

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