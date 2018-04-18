La Casa De Papel 3.sezon ne zaman dünyaca ünlü dizide Çağatay Ulusoy bombası

Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan La Casa De Papel dizisi, fırtınalar estiriyor. Dizinin 2 sezonu yayınlandı ve dizinin takipçileri La Casa De Papel 3.sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak sorularıyla hayli meşguldü. Ülkemizde de büyük bir ilgi gören İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 3. sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye özel tanıtım videosuyla büyük ses getiren La Casa De Papel yeni sezon tarihi Twitter üzerinden duyuruldu. Peki La Casa De Papel 3. Sezonu ne zaman başlayacak? Lansmanda ise çok tanıdık bir yüz daha vardı...



