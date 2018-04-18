La Casa De Papel 3.sezon ne zaman dünyaca ünlü dizide Çağatay Ulusoy bombası

Netflix dijital platformunda yayınlanan ve fırtınalar estiren La Casa De Papel'in 3.sezon tarihi açıklandı. La Casa De Papel 3.sezon ne zaman 3.sezon yayın tarihi açıklandı. Netflix lansmanında ise Çağatay Ulusoy vardı.

La Casa De Papel 3.sezon ne zaman dünyaca ünlü dizide Çağatay Ulusoy bombası

Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan La Casa De Papel dizisi, fırtınalar estiriyor. Dizinin 2 sezonu yayınlandı ve dizinin takipçileri La Casa De Papel 3.sezon olacak mı, ne zaman yayınlanacak sorularıyla hayli meşguldü. Ülkemizde de büyük bir ilgi gören İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 3. sezon tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye özel tanıtım videosuyla büyük ses getiren La Casa De Papel yeni sezon tarihi Twitter üzerinden duyuruldu. Peki La Casa De Papel 3. Sezonu ne zaman başlayacak? Lansmanda ise çok tanıdık bir yüz daha vardı...

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La Casa De Papel 3.sezon ne zaman dünyaca ünlü dizide Çağatay Ulusoy bombası

La Casa De Papel dizisinden beklenen haber geldi. Dünya çapında büyük bir ilgi gören soygun dizisi La Casa De Papel'in devam edeceği resmi olarak açıklandı. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores’ün başrollerini paylaşacağı La Casa De Papel'in yeni sezon tarihine dair bilgi ise dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu.

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La Casa De Papel 3.sezon ne zaman dünyaca ünlü dizide Çağatay Ulusoy bombası

Üçüncü sezon müjdesi veren tanıtımda 'Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor' ifadeleri kullanıldı ve video tarih bilgisiyle paylaşıldı.

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La Casa De Papel 3.sezon ne zaman dünyaca ünlü dizide Çağatay Ulusoy bombası

ÇAĞATAY ULUSOY BOMBASI; La Casa De Papel'in 3.sezonunun duyurulduğu anlarda Çağatay Ulusoy'da oradaydı. Netflix lansmanında yer alan Çağatay Ulusoy kameralara böyle yansıdı.

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