La Casa de Papel 3. sezon fragmanı yayınlandı! Şok eden detay ortaya çıktı

İlk iki sezonu toplam 19 bölüm süren ve 2. sezonun 6. bölümünde final yapan dizi yeniden izleyicinin karşısına geçmeyi planlıyor. Dün La Casa De Papel dizisinin resmi twitter hesabından yapılan bir paylaşımla fragman yayınlandı. Özellikle Türk hayranlarını etkisinde bırakan dizinin yeni sezonunda flaş gelişmeler bizleri bekliyor olacak.

BERLİN YAŞIYOR MU? La Casa De Papel dizisinin en sevilen oyuncusu olan Berlin (Pedro Alonso) yeni sezon fragmanında şok bir gelişmeyle yaşadığını duyurdu. İkinci sezonda arkadaşlarının kaçması için kendini feda eden ve defalarca kurşun yiyen ve aynı zamanda dizideki Profesör lakaplı Alvaro Morte'nin kardeşi olan Berlin'in yeni sezon fragmanında görünmesi izleyicileri havaya uçurdu.

TARİHİN EN BÜYÜK SOYGUNU HENÜZ BİTMEDİ! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fragmanın haricinde geçtiğimiz günlerde diziye iki yeni ismin katılacağı da duyrulmuştu. Üçüncü sezondan ipucular veren tanıtımda "Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca dizinin en beğenilen kadın oyuncusu olan Tokyo (Ursula Corbero), kısacık kestirdiği saçlarıyla fragmanı izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Dizinin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan fragman 53 bin retweet ve 123 bin beğeni aldı.