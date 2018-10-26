La Casa De Papel 3. sezon fragmanı yayınlandı! Şok eden detay ortaya çıktı

TARİHİN EN BÜYÜK SOYGUNU HENÜZ BİTMEDİ! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fragmanın haricinde geçtiğimiz günlerde diziye iki yeni ismin katılacağı da duyrulmuştu. Üçüncü sezondan ipucular veren tanıtımda "Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor." ifadeleri yer aldı.