Kylie Jenner'ın minik bebeği Stormi gittikçe değişiyor son haline bakın!

Yakın zamanda 21 yaşına girecek olan 1997 doğumlu Kylie Jenner bu kapsam kızı Stormi ile kamera karşısına geçti. Kızıyla birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram'dan 'en özel hediyem' notuyla paylaşan Jenner, takipçilerinden tam 5 milyon beğeni aldı.

ABD'li reality show yıldızı ve aynı zamanda iş insanı olan Kyli Jenner, biricik kızı Stormi'nin yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yakın zamanda 21 yaşına girecek olan dünyaca ünlü yıldızın 'en özel hediyem' notuyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. 1997'nin 10 Ağustos günü dünyaya gelen Kylie Jenner, diğer taraftan da doğum günü hazırlıklarına tempolu bir şekilde devam ediyor.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

Milyoner iş insanı, bu kapsamda kızı Stormi ile birlikte kamera karşısına geçti. Jenner, Instagram hesabından paylaştığı gönderide, “Bu gece doğum günüme en özel hediyemi getiriyorum. Senden önce hayat nasıldı bilmiyorum, Stormi. Seni seviyorum küçük meleğim” ifadelerini kullandı. Jenner ikinci gönderisinde ise, “Kalbim” notunu düştü. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

Instagramın en çok kazanan ünlüsünün paylaşımları bir saat içinde yaklaşık 5 milyon kez beğenildi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8