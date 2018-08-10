Kylie Jenner'ın minik bebeği Stormi gittikçe değişiyor son haline bakın!

ABD'li reality show yıldızı ve aynı zamanda iş insanı olan Kyli Jenner, biricik kızı Stormi'nin yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yakın zamanda 21 yaşına girecek olan dünyaca ünlü yıldızın 'en özel hediyem' notuyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. 1997'nin 10 Ağustos günü dünyaya gelen Kylie Jenner, diğer taraftan da doğum günü hazırlıklarına tempolu bir şekilde devam ediyor.
Milyoner iş insanı, bu kapsamda kızı Stormi ile birlikte kamera karşısına geçti. Jenner, Instagram hesabından paylaştığı gönderide, “Bu gece doğum günüme en özel hediyemi getiriyorum. Senden önce hayat nasıldı bilmiyorum, Stormi. Seni seviyorum küçük meleğim” ifadelerini kullandı. Jenner ikinci gönderisinde ise, “Kalbim” notunu düştü.
Instagramın en çok kazanan ünlüsünün paylaşımları bir saat içinde yaklaşık 5 milyon kez beğenildi.
Jenner üver kız kardeşi Kim Kardashian ise, Klhloe Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner ve kendisinin içinde yer aldığı bir kareyi, "Kız kardeşler Kylie'nin bu geceki doğum gününe hazır! Endişelenmeyin Kourtney de geliyor" açıklamasıyla paylaştı.
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